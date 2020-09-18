Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de Muş'un Korkut ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 13 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Muş'un Korkut ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de Muş'un Korkut ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 13 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)