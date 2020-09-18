İYİ Partili Yokuş'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Ailemle birlikte Covit-19 teşhisi ile İzole edilmiş durumdayız.Tedavimiz evimizde sürmektedir.Son hafta içersinde bizlerle teması olan vatandaşlarımızın test yaptırmaları bizi mutlu edecektir.Rabbimiz hastalıklar nedeniyle tedavi gören tüm insanlık aleminin yardımcısı olsun.