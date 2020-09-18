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    Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünleri açıkladı: Dönere lohusa şerbeti, karabiber yerine yaprak

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    Türkiye
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    Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından yapılan incelemeler sonucunda, bazı restoran ve büfelerin tavuk ve hindi etinden döner yapıp içine lohusa şerbeti eklediği, karabiber yerine çöp, dal, yaprak; antepfıstığı yerine de bezelye ve yeşile boyanmış yerfıstığı kullanıldığı belirlendi.

    Tarım ve Orman Bakanlığı bu hafta 91 firmaya ait 113 hileli ürünü açıkladı. 2012'den bu yana toplamda 3 bin 605 parti ürün tağşiş ve taklit listesine alınmış oldu. Firmaların haricinde bazı restoran ve büfelerin tavuk ve hindi etinden döner yaptığı, karışımın anlaşılmaması için içine lohusa şerbeti eklediği belirtildi. Karabiber yerine çöp, dal, yaprak; antepfıstığı yerine bezelye ve yeşile boyanmış yerfıstığı kullanıldığı öğrenildi.

    Hürriyet'ten Sefer Levent'in haberine göre, bazı restoran ve büfeler et dönerde soya kıyması, tavuk ve hindi eti kullanıyor. Sahte dönerin içine ayrıca hayvanların iç organları, bağırsak, hayvan tırnağı, tavuk kırıntıları da katılıyor. Tüm bu karışım anlaşılmasın diye lohusa şerbeti ile de renklendiriliyor.

    Karabiber yerine ağaç

    'Bize neler yediriyorlar' başlıklı yazısında Levent, gıda ürünlerinde yapılan hileleri şu şekilde anlattı:

    "Karabiber pahalı bir baharat. Ama bazı restoranların masasında karabiber görünümlü şeyler var. Şeyler diyorum çünkü tanımlamak zor. Bu karabiberin içinde karabiber dışında, çöp, dal, yaprak aklınıza ne gelirse var. Öğütülmüş önünüze konulmuş. Benzer uygulamaların kırmızı biber ve pul biber başta olmak üzere tüm baharatlar için yapıldığını da belirteyim.

    İçecekler masada açılsın

    Portakal cenneti Türkiye’de taze sıkılmış diye sunulan çoğu portakal suyu aslında konsantre. Masada açılmadan bardakta gelen gazlı içecekler aslında bildiğiniz markaların ürünleri değil. Sahte alkollü içecek başlı başına yazı konusu olur. Şişesiyle alın masada yanınızdan ayırmayın!

    Antepfıstığı değil bezelye

    Özellikle tatlılarda kullanılan Antepfıstığı yerine bezelye ve yeşile boyanmış yerfıstığı kullanılıyor. Tereyağlı diye satılan baklava başta olmak üzere tatlılara tereyağı aroması ya da margarin ekleniyor. Baklava şerbetlerinde şeker yerine bolca tatlandırıcı ve mısır glikozu kullanılıyor. Ceviz yerine leblebi tozu, şeker yerine mısır şurubu kullanımı da çok yaygın.

    Cacığa karpuz

    Karpuz kabuğunun yeşil kısmını incecik hale getirilip salatalık izlenimi veriliyor ve cacık yapımında kullanılıyor. Kaymaksız yoğurdun üstüne incecik peçeteyi yayıyorlar, oldu sana kaymaklı. Afiyet olsun!

    Lahmacunda ne kadar et olur?

    İdeal lahmacun için kullanılması gereken etin 90 gr olması gerektiği belirtiliyor. Yani daha düşük miktarda et kullanılıyorsa ve lahmacun ucuzsa aman dikkat. Kıymanın içine ne giriyor da maliyet düşüyor diye sorabilirsiniz. Başta tavuk kemiği, kıkırdak olmak üzere bu işin uzun ve kötü bir listesi var."

    Etiketler:
    Hijyen, açıklama, Hileli gıda, Döner, Tarım ve Orman Bakanlığı
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