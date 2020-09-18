Sağlık Bakanı Koca'dan 'En babayiğit kişiye' çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İçimizdeki en babayiğit kişi için: Testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az 1 hafta hayattan izole olur" uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüsle ilgili uyarıda bulundu.

"Bana bir şey olmaz diyen konuyu tekrar düşünsün" diyen Bakan Koca, "İçimizdeki en babayiğit kişi için: Testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az 1 hafta hayattan izole olur. Bana bir şey olmaz diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin 83 milyona, 1 milyon 100 bin sağlık çalışanına yararı var" ifadelerini kullandı.