Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz, İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı

Koronavirüs salgınında yeniden bir şiddetlenme olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de vaka sayısının bir ay öncesine göre yüzde 42 oranında arttığını açıkladı. Koca, İzmir'de zatürre oranının ise yüzde 8.2'den 4.9'a kadar düştüğünü belirtti.