Müge Anlı: Ne söylerseniz söyleyin, ne yaparsanız yapın, ben bu yolumdan dönmeyeceğim

Kız öğrencileri kötü yola düşürdüğü iddiası üzerine hakkında soruşturma başlatılan Gülay Uygun'un ölü bulunması sonrası ailenin hedef gösterdiği Müge Anlı, "Bu ne demek? 'Bu işlerin peşini bırakın' demek. Niye bırakalım? Bırakmayacağız" dedi ve ekledi: "Ne söylerseniz söyleyin, ne yaparsanız yapın ben bu yolumdan dönmeyeceğim."

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma başlatılan Gülay Uygun'un dün akşam saatlerinde ölü bulunmasıyla ailenin eleştirilerinin hedefi haline gelen sunucu Müge Anlı, canlı yayında açıklama yaptı.

Sözlerine "Allah rahmet eylesin. Devletin kurumları önemli kurumlardır. Soruşturmayı ben onlara bırakma taraftarıyım. Devlet de soruşturmayı başlattı, müfettişleri görevlendirdi. Çok sayıda kız bizi aradı bununla ilgili" diye başlayan Müge Anlı, olayla ilgili yaşanan yeni gelişmeleri de aktardığı açıklamasına şöyle devam etti:

"Hatta 2 gün sonra da hanımefendinin ifadesi alınacakmış. Kızlar, ' Rahmetli hanım bize Whatsapp grubu kurdu. ' Benim hakkımda soru sorarlarsa iyi şeyler söyleyin' diye yazdı' dediler. Fakat konu onun üzerinde değilken dün şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin.

' dediler. Fakat konu onun üzerinde değilken dün şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Hep böyle bir tehdit var. Bu olayın ardından da yine suçlu olan ben oldum. Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Ben gazeteciyim. Hiç kimsenin tarafı değilim. Ne anneyi-babayı tanırım, ne Ümitcan'ı tanırım. Ne hanımefendinin adını ne fotoğrafını vermişim. Röportajları yayınlama durumum olmasına rağmen kurumları zedelemek adına yayınlamadım . Ben tarafsızım. Benim kalbime Rabbim ne verdiyse ben kalbimin doğrusunda gitmeye çalışıyorum. Allah gönlümü biliyor.

. Ben tarafsızım. Benim kalbime Rabbim ne verdiyse ben kalbimin doğrusunda gitmeye çalışıyorum. Allah gönlümü biliyor. Bu yayına başladığımdan beri de hep aynı şeyi söylüyorum. Ne söylerseniz söyleyin, ne yaparsanız yapın ben bu yolumdan dönmeyeceğim. Kim ne kadar tehdit ederse etsin benim için önemli olan Aleyna'nın o gece intihar etmesi ya da öldürülmüş olması Adli Tıp'tan gelecek rapora bağlıdır. O ayrı bir konudur. Ama onlarca genç kızın şantaj ve tehditle, dayakla kötü yollara sürüklenmesi ve onların üzerinden para kazanılması doğru bir şey değildir ve bunların cezalandırılması gerekiyor. Ne söylerseniz söyleyin. Ben bunu söylemeye devam edeceğim. Başka Aleynalar ölsün istemiyorum.

Müge Anlı: Ekibe 'Soruşturma başlatıldı, intihar etti' deniyor. O zaman herkes intihar etsin. Siz de benim hakkımda 'Allahsız' demişsiniz. O zaman ben de gidip intihar edeyim. Bu ne demek? Bu işlerin peşini bırakın demek. Niye bırakalım? Bırakmayacağızhttps://t.co/OPz7AXxdlb pic.twitter.com/JEHDq3GX7j — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 18, 2020

Bizim ekibe telefon açıp ' Soruşturma başlatıldı, intihar etti ' deniyor. O zaman herkes intihar etsin. Siz de benim hakkımda 'Allahsız' demişsiniz. O zaman ben de gidip intihar edeyim. Bu ne demek? ' Bu işlerin peşini bırakın ' demek. Niye bırakalım? Bırakmayacağız.

' deniyor. O zaman herkes intihar etsin. Siz de benim hakkımda demişsiniz. O zaman ben de gidip intihar edeyim. Bu ne demek? ' ' demek. Niye bırakalım? Bırakmayacağız. Bu bir yıldırma politikası, biliyorum. Keşke hanımefendi hayatta olsaydı. O kadar üzüldüm ki... Keşke hanımefendi bizi arayıp ' Yüzleşebilirim o kızlarla ' deseydi. Ben hanımefendiyi bilmem. Konuyu devlete bıraktım, gerekli soruşturma açıldı.

' deseydi. Ben hanımefendiyi bilmem. Konuyu devlete bıraktım, gerekli soruşturma açıldı. 3.5 aydır neredeyse tüm medya kuruluşlarında oğlu hakkında bu haberler yapıldı. Tüm bunlar yaşanırken psikolojisi gayet sağlam kalan bir hanımefendi, soruşturma başlatılınca mı intihar eder? Neden intihar etsin? Bunun için hiçbir gerekçe yok. O yüzden ben bu konunun da araştırılacağından eminim.

Neden intihar etsin? Bunun için hiçbir gerekçe yok. O yüzden ben bu konunun da araştırılacağından eminim. Aleyna intihar mı etti öldürüldü mü diye konuşurken, ikinci hanımefendi de aynı şekilde hayata gözlerini yumdu. Bu işin peşini bırakmayacağız."

Ne olmuştu?

Ankara'da Aleyna Çakır'ın şüpheli bir şekilde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un, yurtlarda kalan kız öğrencileri kötü yola düşürdüğü iddia edildi. Bunun üzerine Gülay Uygun hakkında soruşturma başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde ise Gülay Uygun, silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği ifade edildi.

Aleyna Çakır'ın ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun, 'yüzünde maske takılı halde ve yanında alışveriş çantalarıyla' ölü bulunan annesi Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada Müge Anlı'yı suçladıhttps://t.co/MrM2mn7FAa pic.twitter.com/RKfUbebQ6A — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 17, 2020

Cesedin bulunduğu yere gelen Ümitcan Uygun, annesi hakkında öne sürülen iddialara tepki gösterdi. Ümitcan Uygun, olayı takip eden Müge Anlı'yı hedef alarak "Ben her zaman sessiz kaldım. Fakat bu saatten sonra sessiz kalamam. Benim annem, sizin suçlamalarınız yüzünden kafasına sıktı. Ben hepsinden şikayetçiyim" dedi.

Ümitcan Uygun’un babası ise eşinin ölmeden önce "Ölümümden Müge Anlı suçludur" yazılı bir not bıraktığını ileri sürdü. İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na çağrı yapan baba Uygun, "O orada oturan adam kızına kendi tecavüz etmiş. O Allahsız var ya Müge Anlı, Allahsız. Allah onu perişan atsın. Sayın savcılar, Sayın Süleyman Soylu eşimin yanında yazan kelime şu 'Müge Anlı için öldürdüm kendimi.'" diye konuştu.

Avukat Çağatay Cengiz de Müge Anlı'nın programında dile getirilen iddiaları hatırlatarak "Gülay Uygun sabah saatlerinde bana 'Bu iftirayı nasıl kaldıracağım' diye mesaj attı. Akşam saatinde cansız bedeniyle karşılaştık" dedi.