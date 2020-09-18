Abdi İbrahim, İsviçreli OM Pharma'ya en büyük ikinci hissedar olarak ortak oldu

Abdi İbrahim, İsviçre’de faaliyet gösteren bioteknoloji şirketi OM Pharma'ya 4.2 milyar TL ödeyerek en büyük ikinci hissedar olarak ortak oldu.

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut online olarak yapılan basın toplantısında, İsviçre’de faaliyet gösteren bioteknoloji şirketi OM Pharma’ya stratejik ortak olduklarını açıkladı.

Şirketin yüzde 28.5 hissesi için 4.2 milyar TL ödendi ve böylece Abdi İbrahim, OM Pharma'nın en büyük ikinci hissedarı konumuna geldi.

Bu ortaklık kapsamında, OM Pharma'nın stratejik ortağı olarak şirketin portföyündeki bazı kimyasal ilaçların tüm dünyaya üretiminin bundan böyle Abdi İbrahim tesislerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

18 Eylül 2020 tarihinde resmiyet kazanan ortaklıkla, OM Pharma, önümüzdeki dönemde biyoteknolojik ilaçların Ar-Ge'sine ve klinik çalışmalara 250 milyon İsviçre Frank'ı (yaklaşık 2,1 milyar TL) tutarında bir harcama yapacak.

Barut, OM Pharma ile Türkiye'de bazı kimyasal ilaçları üreteceklerini, biyoteknolojik ilaçların üretilmesini sağlayacaklatını kaydetti.

Bu ortaklık anlaşmasının, Türk ilaç sanayi için bir ilk olduğunu ifade eden Nezih Barut, “Dünyanın ve ülkemizin geçtiği zorlu pandemi döneminde yerli ilaç sanayinin stratejik önemi daha da iyi anlaşıldı. Biz 18 yıldır Türkiye'de pazar liderliğimizi korurken, hedefimizi daima yüksek tuttuk” dedi.

65 ülkeye ilaç satıyor

Solunum yolları ve üriner sistem alanında ilaçlar geliştiren biyoteknolojik ilaç şirketi OM Pharma'nın temelleri 1937 yılında atıldı. Merkezi Cenevre’de yer alan OM Pharma’nın ürettiği biyoteknolojik ilaçlar, Avrupa ülkelerinden Latin Amerika’ya kadar bir coğrafyada ve 65 ülkede satılıyor.