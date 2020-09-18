Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitimde bilgisayarı olmayan öğrenciler için kampanya

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde zorluk çekenler olduğunu ve söz konusu durumun herkesi çok üzdüğünü söyledi.
Ilıcalı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, öğrenciler için kampanya düzenlediğini açıklayarak "Kardeşlerimizin eğitimden mahrum kalmamaları için Pazar akşamı TV8’de büyük bir kampanya düzenliyoruz. Hep beraber onları desteklemek için elimizden geleni yapalım" ifadelerini kullandı.
Kardeşlerimizin eğitimden mahrum kalmamaları için Pazar akşamı TV8’de büyük bir kampanya düzenliyoruz. Hep beraber onları desteklemek için elimizden geleni yapalım.— Acun Ilıcalı (@acunilicali) September 18, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)