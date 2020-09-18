Girdikleri evde 1 saat işkence yapan maskeli soyguncular akraba çıktı

Van'da bir ailenin evine girip işkence ettikten sonra 85 bin lirayı alarak kaçan maskeli hırsızlar yakalandı. Soyguncuların, ailenin akrabası olduğu ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre olay, Van'ın Muradiye ilçesi, Yenişehir mahallesi'nde yaşayan Emrah-Bahar Ödül çiftinin tek katlı evinde meydana geldi.

Eve giren maskeli 2 kişi, iki çocuğuyla evde olan Bahar Ödül'ün ağzını bir örtüyle kapatarak etkisiz hale getirdi.

Saldırganlar çocuklardan 9 yaşındaki Gökhan ile 2.5 yaşındaki kardeşi Sedef'i de elbise dolabına kilitledi, evde yaptıkları aramada para bulamayınca da Bahar Ödül’ü darp ettiler.

Ödül, yaklaşık 1 saat gördüğü işkence sonunda evde bulunan 85 bin liranın yerini söyledi. Maskeli soyguncular, genç kadının eşinin bir gün önce ev almak için sattığı aracının parası olan 85 bin lirayı alarak kaçtı.

Şüphelilerden biri serbest bırakıldı

Kolu kırılan ve vücudunda morluklar oluşan anne Ödül, polisi arayarak yardım istedi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonunda şüphelilerin ailenin akrabaları olan E.Ö. ve F.Ö, olduğunu belirledi. Polis ekipleri, 2 şüpheliyi Muradiye ilçesinde kaldıkları evde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. F.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ö. 'nitelikli yağma' suçundan tutuklandı.