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    Şehir Hatları'nda 5 kadın gemici iş başı yaptı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009181042873567-sehir-hatlarinda-5-kadin-gemici-is-basi-yapti/

    169 yıllık İBB Şehir Hatları'nda, ilk kez kadın gemiciler çalışmaya başladı. Yaşları 19-23 arasında değişen, lise ve üniversitede denizcilik eğitimi almış beş genç kadın gemicinin hedefi, gemilerde kaptan olmak.

    İBB Şehir Hatları Genel Müdürlüğü, beş kadın gemiciyi bünyesine kattı. Kadın gemiciler işe alınırken, denizcilik meslek lisesi mezunu, stajlarını tamamlamış ve deniz deneyimine sahip olmaları şartları arandı. Ayrıca kişisel kariyer planlamaları, denizciliğe karşı hevesleri, kurum kültürüne uyumlu olmaları gibi kriterler de belirleyici oldu. Kadın gemiciler şimdilik, 08.00-17.00 arasında gemilerde hizmet veriyorlar. Vapurlardaki yaşam alanları da düzenlendikten sonra diğer denizciler gibi 24 saat gemilerde çalışabilecekler.

    ​'Cinsiyet faktörü işe alımda belirleyici olmayacak'

    Cinsiyet faktörünü işe alım kriterlerinden çıkardıklarını belirten Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, “Şimdiye kadar kurumumuzda hiç kadın gemici çalışmamış. Yeni arkadaşlarımız istekliydi. Gemide çalışmayı kendileri tercih etti. Diğer gemicilerimizle aynı prosedürlerden geçtiler. Hevesleri ve liyakatleri olduğunu gördük, biz de memnuniyetle ekiplerimize kattık. İşin istekle ve severek yapılması halinde, kadın-erkek ayrımı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Başarıda ve işin kalitesinde, işin severek ve istekle yapılması fark oluşturuyor” dedi.

    Dedetaş, şunları söyledi:

    “En güzeli ‘Kadın gemici olmaz' algısını kırmamız oldu. Kadın gemicilerimizin işe başlamasıyla, cinsiyetçi yaklaşımı ortadan kaldırdığımızı düşünüyorum. İş başvurusunda yeterli ehliyet ve liyakat halinde, kadınlığın herhangi bir engel teşkil etmeyeceği müjdesini veriyorum. Kadınlar gönül rahatlığıyla başvurabilirler.”

    'Hayalimin peşinde koştum'

    Gemicilerden 23 yaşındaki Özge Alp bir süre yat sektöründe çalıştıktan sonra kariyer.ibb'ye başvurduğunu anlatarak, "Başvurumdan iki hafta sonra mülakata çağrıldım ve sonuçta işe alındım. Deniz benim için çocukluğumdan beri tutku. Ayrıca sörf yapıyorum, dalgıcım. Eğitimim boyunca, ‘Kadından denizci olmaz, uzun yola çıkamaz' dendi, vazgeçmem beklendi. Bense hayalimin peşinde koştum ve şimdi Şehir Hatları'nın gemilerinde çalışmaktan gurur duyuyorum. Üniversitede uzak ve yakın yol kaptanlığı eğitimi aldım. Buradaki hedefim de ileride kaptan olmak” şeklinde konuştu.

    Beyza Adıgüzel ise lisedeyken Şehir Hatları'nda staj yaptığını söyleyerek, "Staj benim için büyük avantaj ve deneyimdi. Hep kendimi burada görmek istiyordum. Şehir Hatları bize bu yolu açtı. Şu anda da çok mutlu ve gururluyum. Gemide hepimiz eşit şartlarda çalışıyor, aynı görevleri yerine getiriyoruz. Sadece halat atıp, almıyoruz. İhtiyaca göre, kaptan köşkünde de geminin bakım ve tutumlarında da görev alıyoruz” diye konuştu.

    'Kadın olduğum için CV'me bile bakmıyorlardı'

    Çocukluğundan beri deniz aşığını söyleyen bir diğer kadın denizci Aynur Avcı ise "Denizcilik öğrencisiyken bana ‘Gemici olma, hemşire, öğretmen, doktor ol' deniyordu. Mezuniyetim sonrası bazı yerlere iş için başvurdum. Ancak kadın olduğum için CV'me bile bakmıyorlardı. ‘Kadının gemide ne işi var, kadından gemici olmaz' deniyordu. kariyer.ibb'ye başvurarak, hayalime bir adım daha yaklaşabileceğimi düşündüm. Öyle de oldu. Görev başındayken yolculardan çok güzel tepkiler alıyorum. Dua edenler, ‘Maşallah' diyenler, alkış tutanlar bile oluyor” ifadelerini kullandı.

    Bir diğer kadın gemici İmran Bayar ise "Bizi gören yolcuların da ilk tepkisi çok güzel, bakışlarından şaşkınlıklarını anlıyorum. Gözler hepimizin üstünde. ‘Yapabilecekler mi acaba?' diye bakanlar da oluyor. Ama yapıyoruz ve gurur duyuyoruz” diyerek duygularını anlattı.

    Kadın denizcilerden en genci olan 19 yaşındaki Dilara Çapa Şehir Hatları'nın kadın gemici alacağını bilmeden iş başvurusunda bulunduğunu belirterek, "Gemi ortamında kadın-erkek ayrımı yok. Hepimiz aynı işleri yapıyoruz. Bizim gemide olmamızın yolcularımızın çok hoşuna gittiğini gözlüyorum. Kim bilir belki yine biz Şehir Hatlarının ilk kadın kaptanları da oluruz” dedi.

    Etiketler:
    Kaptan, Gemicilik, gemici, Ekrem İmamoğlu, Sinem Dedetaş, İBB, İstanbul Şehir Hatları AŞ, Şehir Hatları
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