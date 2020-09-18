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    Gülay Uygun'un ölü bulunduğu yerden geçen kamyon şoförü: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu

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    Kız öğrencileri kötü yola düşürdüğü iddiası üzerine hakkında soruşturma başlatılan Gülay Uygun'un ölü bulunduğu yerden geçen bir kamyon şoförü, "Aracımla hafriyat sahasına girerken olayın olduğu yerden bir erkek sesi duydum. Olay yerinin yukarısına çıktığımda beyaz bir araç gördüm. Bir erkek intihar etti zannettik" dedi.

    Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma başlatılan Gülay Uygun'un dün dağlık alanda ölü bulunmasına dair yeni bir gelişme yaşandı.

    Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan bir kadın izleyici, dün sabah saatlerinde araçla parka gelen Uygun'un bir erkekle beyaz araca bindiğini, sonra da camide kadının kayıp anonsunun geçtiğini söyledi.

    Yayına bağlanan bir kamyon şoförü ise kadının ölü bulunduğu alana yakın bir yere hafriyat götürdüklerini ve o esnada bir erkek sesleri duyduğunu söyledi. İsmini vermek istemeyen şoför, şunları söyledi:

    "Aracımla hafriyat sahasına girerken olayın olduğu yerden bir erkek sesi duydum. Olay yerinin yukarısına çıktığımda beyaz bir araç gördüm. Toprak yolda araç kullandığımdan silah sesini tam net duymadım. Sesleri duyan orada çalışan ağabeyler de dışarı çıktılar. Hatta ağabeyler 'Bağıran çocuk kendi canına kıydı' dediler. Bir erkek intihar etti zannettik. Ben aracımdaki hafriyatı döküp yarım saatte geldiğimde bir yunus ekibi ve ambulans gelmişti. 30-40 dakika sonra. Oradaki arkadaşlarda olayı görmedi sadece bağırma sesi duydular. İntiharın olduğu yere yürüyerek gidilecek bir yer değil. Oraya dolmuş ve otobüs yok."

    Ne olmuştu?

    Ankara'da Aleyna Çakır'ın şüpheli bir şekilde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un, yurtlarda kalan kız öğrencileri kötü yola düşürdüğü iddia edildi. Bunun üzerine Gülay Uygun hakkında soruşturma başlatıldı.

    Dün akşam saatlerinde ise Gülay Uygun, silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği ifade edildi.

    ​Cesedin bulunduğu yere gelen Ümitcan Uygun, annesi hakkında öne sürülen iddialara tepki gösterdi. Ümitcan Uygun, olayı takip eden Müge Anlı'yı hedef alarak "Ben her zaman sessiz kaldım. Fakat bu saatten sonra sessiz kalamam. Benim annem, sizin suçlamalarınız yüzünden kafasına sıktı. Ben hepsinden şikayetçiyim" dedi.

    Ümitcan Uygun’un babası ise eşinin ölmeden önce "Ölümümden Müge Anlı suçludur" yazılı bir not bıraktığını ileri sürdü. İçişleri Bakanlığı ve  Cumhurbaşkanlığı'na çağrı yapan baba Uygun, "O orada oturan adam kızına kendi tecavüz etmiş. O Allahsız var ya Müge Anlı, Allahsız. Allah onu perişan atsın. Sayın savcılar, Sayın Süleyman Soylu eşimin yanında yazan kelime şu 'Müge Anlı için öldürdüm kendimi.'" diye konuştu.

    Avukat Çağatay Cengiz de Müge Anlı'nın programında dile getirilen iddiaları hatırlatarak "Gülay Uygun sabah saatlerinde bana 'Bu iftirayı nasıl kaldıracağım' diye mesaj attı. Akşam saatinde cansız bedeniyle karşılaştık" dedi.

    Ailenin tepkisi ve iddiaları üzerine bugün canlı yayında açıklama yapan Müge Anlı ise, şunları kaydetti:

    Etiketler:
    Silah, Soruşturma, Cinayet, görgü tanığı, Erkek, ATV, Gülay Uygun, Ümitcan Uygun, Müge Anlı
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