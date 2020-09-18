Gazeteci Işık: Ankara'daki kaynaklardan 'Türkiye çapında sokağa çıkma yasakları şu an için gündemde değil' bilgisi geldi

Gazeteci Candaş Tolga Işık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemlerle ilgili Ankara'daki kaynaklardan gelen bilgiyi aktardı. Işık, "Türkiye çapında sokağa çıkma yasakları şu an için gündemde değil" dedi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Halkımız kurallara uymadı. Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız" şeklindeki açıklamasının ardından konuya ilişkin olarak Ankara'daki kaynaklarıyla konuştu.

Edindiği bilgileri kişisel Twitter hesabında paylaşan Işık, şunları kaydetti:

"Ankara'daki kaynaklardan gelen bilgi şu: Yüksek risk gruplarını koruyucu, toplu insan hareketinin azaltılması ve (turizm sezonunun bitmesiyle) yeme-içme-eğlence mekanlarına yönelik tedbirler sıkılaştırılacak. Ama Türkiye çapında sokağa çıkma yasakları şu an için gündemde değil."

Ankara'daki kaynaklardan gelen bilgi şu: Yüksek risk gruplarını koruyucu, toplu insan hareketinin azaltılması ve (turizm sezonunun bitmesiyle) yeme-içme-eğlence mekanlarına yönelik tedbirler sıkılaştırılacak. Ama Türkiye çapında sokağa çıkma yasakları şu an için gündemde değil! — Candaş Tolga Işık (@ctisik) September 18, 2020

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