Antalya’da Rus vatandaşlarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 11 kişi yaralandı

Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu’ndan bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, Alanya’da içinde Rus vatandaşlarının bulunduğu bir otobüs kaza yaptı. Olayda 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sputnik’e konuşan Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu’ndan bir yetkili, Rus vatandaşlarını taşıyan bir otobüsün kaza yaptığını söyledi ve “Olayla ilgili ayrıntıları netleştiriyoruz” dedi.

Kazanın Alanya’ya bağlı Avsallar mahallesinde saat 13:00 sularında gerçekleştirdiği belirtildi. İlk bilgilere göre, içinde 14 Rus vatandaşının bulunduğu otobüsün şoförü yolda aracın hakimiyetini kaybetti ve otobüs yana devrildi. 11 Rus turist yaralandı, tamamı hastaneye kaldırıldı. Kadın bir turistin omzunun kırıldığından şüpheleniliyor, diğerleri ise hafif yaralı.

Daha önce e1.ru sitesi, bir çalışanı olan Sergey Panin’e dayandırdığı haberinde kazayı aktarmıştı. O sırada olay yerinde olan Panin’e göre, otobüs kendi aracına çarptı, üç dakika sonra da bir başka otobüs ağaca vurdu ve sol tarafa devrildi. Ambulans ise ancak iki saat sonra yaralıları alabildi. Yaralılar arasında başkent Moskova ve Moskova bölgesinden kişiler var.