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    Taha Akyol

    Gazeteci Taha Akyol nasıl dolandırıldıklarını anlattı: 'Ceza avukatıydım, başta beni bile inandırdılar'

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    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009181042874629-gazeteci-taha-akyol-nasil-dolandirildiklarini-anlatti-ceza-avukatiydim-basta-beni-bile-inandirdilar/

    Gazeteci-yazar Taha Akyol, bu mesleğe başlamadan önce 10 yıl ceza avukatlığı yaptığını belirterek nasıl dolandırıldıklarını anlattı. Akyol, "Bana bile başta kendilerini inandırdılar. Kamu kurumlarının isimlerini vererek güven sağladılar. Benim lise diplomamın tarihini bile biliyorlardı. Bütün kimlik bilgilerim onların ellerindeydi" dedi.

    Kendilerini polis olarak tanıtarak gazeteci-yazar Taha Akyol'un, banka hesaplarını boşaltmaya çalıştıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Aynı kişilerin Taha Akyol'un oğlu Ertuğrul Akyol'un 43 bin dolarını çaldıkları öğrenildi.

    Edinilen bilgilere göre, Taha Akyol'u sabaha karşı saat 05:00 sıralarında telefonla arayan dolandırıcılar, banka hesaplarının FETÖ tarafından ele geçirildiğini parasını kurtarmak için hemen bankaya gitmesini istedi. Taha Akyol, bankaya giderek hesaplarını kontrol etmeye çalışırken bir kez daha arayan şüpheliler, parasını çekmesi gerektiği talimatını verdi. Ancak bu durumu şüpheli bulan Taha Akyol, savcığa gideceğini söyleyince şüpheliler kaçtı.

    Bu sırada Taha Akyol'un eşinin polise haber vermesi üzerine kısa süre içinde ekipler Taha Akyol'a ulaştı. Taha Akyol dolandırılmak üzere olduğunu yanına gelen gerçek polis ekiplerinden öğrendi.

    Oğlu 43 bin dolarını kaptırdı

    Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada aynı kişilerin Taha Akyol'un oğlu Ertuğrul Akyol'u da telefonla aradığını, aynı yalanları söyleyerek bankada bulunan 43 bin dolarını çektirerek sokak ortasında bir poşet içinde teslim aldıklarını tespit etti.

    Kameralar kayıttaydı

    Ertuğrul Akyol'un elinde para dolu poşetle sokakta dolaşması ve bir şüpheli ile buluşarak poşeti teslim etmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

    3 kişi gözaltına alındı

    Polis olayla ilgili yaptıkları soruşturmada, olaya katıldıkları öğrenilen Engin K. İstanbul'da Halil B. ve Ersin D. Şanlıurfa'da gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 12 bin 350 lira ile 6 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı.

    'Benim lise diplomamın tarihini bile biliyorlardı'

    Öte yandan Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Taha Akyol olayla ilgili açıklama yaptı. Sabaha karşı arandıklarını ve şüphelilere başta inandığını anlatan Taha Akyol "Benimle ilgili her şeyi biliyorlardı. O yüzden başta onlara inandım. Ancak daha sonra paramı çekmemi istediklerinde şüphelenmeye başladım. Ancak oğulumu kandırıp bütün birikimini almışlar" dedi.

    Taha Akyol vatandaşları çok dikkatli olmaları konusunda uyararak "Ben gazeteciliğe başlamadan önce 10 yıl ceza avukatlığı yaptım. Ancak bana bile başta kendilerini inandırdılar. Kamu kurumlarının isimlerini vererek güven sağladılar. Benim lise diplomamın tarihini bile biliyorlardı. Bütün kimlik bilgilerim onların ellerindeydi. Vatandaşlarımızdan ricam telefonla savcılık yada polis olarak arayan kişilere itimat etmesinler. Siz polisseniz bizi karakola çağırın diye söylesinler. O zaman dolandırıcı oldukları ortaya çıkıyor" dedi. Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Etiketler:
    Para, FETÖ, Telefon dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı, Dolandırıcılık, Ertuğrul Akyol, Taha Akyol
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