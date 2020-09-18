Soyer: Uzaktan eğitim için 2 bin tablet, 20 bin internet paketi dağıtacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, uzaktan eğitim nedeniyle yeterli altyapıya sahip olmayan öğrencilerin tespit edileceğini ve 2 bin tablet ile 20 bin internet paketi dağıtılacağını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde 21 Eylül'de başlayacak eğitim öğretim yılıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Uzaktan eğitime erişim sağlanması amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet, internet, kırtasiye malzemesi alımı için kart, bot ve mont dağıtılacağını söyledi.

Okulların dezenfekte edildiğini kişisel Twitter hesabında duyuran Soyer, "Öğrencilere 25 bin bot, 25 bin mont, 130 TL yüklü 25 bin kırtasiye kartı yardımı yapıyoruz. Uzaktan eğitim için 2 bin tablet, 20 bin internet paketi dağıtacağız" dedi.

Devlet okullarını dezenfekte ettik, ateş ölçer, girişlere hijyen paspası, dezenfektan dağıtımına başladık.



Öğrencilere 25 bin bot, 25 bin mont, 130 TL yüklü 25 bin kırtasiye kartı yardımı yapıyoruz.



Uzaktan eğitim için 2 bin tablet, 20 bin internet paketi dağıtacağız. pic.twitter.com/13JM175e8I — Tunç Soyer (@tuncsoyer) September 18, 2020

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