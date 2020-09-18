İstanbul’da kademeli mesai dönemi: Dört farklı zaman dilimi belirlendi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayata geçirilecek kademeli mesai uygulamasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Sözlerinin başında tüm insanlığı tehdit eden salgına karşı Türkiye genelinde büyük bir mücadele verildiğini hatırlatan Yerlikaya, başta sağlık çalışanları olmak üzere toplumun her kesiminin fedakarlık ve özveri gösterdiğini kaydetti.

Yerlikaya, şöyle devam etti:

"İstanbul'da koronavirüs önlemlerinin etkin şekilde uygulanması noktasında, valiliğimiz koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, meslek odalarımız, STK'larımız ve basınımız ile güzel bir işbirliği ve dayanışma içerisindeyiz.

Çalışma hayatımızın en büyük gücü İstanbulumuzda haziran sonu itibariyle 5 milyon çalışanımız var. Büyükşehir İETT verilerine göre; pandemi öncesi yolcu sayımız 7.6 milyon, bugün bu sayının 4.1 milyon seviyelerine düştüğünü görüyoruz.

İstanbul'da hepimizin bildiği gibi toplu ulaşımda yoğunluğun yaşandığı iki zaman dilimi var. Birincisi sabah 07-09, ikincisi ise akşam 17-20 arası.

Bütün çalışmalarımızın tek amacı var. Bu yoğun zaman dilimlerinde pik saatlerde hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak.

'Özel sektörün de kademeli mesai saatlerine ve esnek çalışmaya geçmesinde büyük fayda var'