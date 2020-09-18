Koca: Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Uşak'ı görüştük.

- Aydın'da son bir haftada, bir ay öncesine göre yüzde 5 oranında düşüş var.

- İzmir'de yoğun bakım yatak sayımıza 48 yatak ilave ettik, doluluk oranımız yüzde 46, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 75.

- Türkiye genelinde erişkin yatak doluluk oranı yüzde 48,5; yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 66'dır. Genel anlamda bir sorun yok

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