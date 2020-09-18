Türkiye'de koronavirüsten 62 can kaybı, 1771 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili son verileri paylaştı. Buna göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 62 artarak 7 bin 377'ye ulaştı.

24 saatte 111 bin 113 test yapıldı ve 1771 kişiye daha tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 299 bin 810 oldu. Ağır hasta sayısı ise 1402'ye yükseldi.

Hastalığı yenenlerin sayısı ise son 24 saatte 1060 artarak 264 bin 805'e yükseldi.

'Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300.000 oldu'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300.000 oldu. Bugün 62 CAN kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün. BİRLİKte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz" açıklaması yaptı.

Koca: Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300 bin oldu. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün https://t.co/E3ezNLTuB0 pic.twitter.com/DgF6aZIVEw — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 18, 2020

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