Türkiye'den Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmaları için 18 Ekim'e kadar Navtex ilan edildi.

Doğu Akdeniz'deki yeni NAVTEX ilanı, Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyuruldu.

Açıklamada, Barbaros Hayrettin Paşa'nın sismik çalışma süresinin 18 Ekim saat 20.59'a uzatıldığı belirtildi.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

1. Sismik çalışmalar, R/V Barbaros Hayrettin Paşa, M/V Tanux-1 ve R/V Apollo Moon isimli gemiler tarafından 18 Eylül 2020 saat 21.01'den 18 Ekim saat 20.59'a kadar aşağıdaki sahalarda yapılacaktır.

34 12.97 K - 034 13.80 D

34 21.73 K - 034 25.42 D

34 51.00 K - 034 48.20 D

34 41.28 K - 034 47.92 D

34 17.82 K - 034 30.28 D

34 05.18 K - 034 13.82 D

5 DENİZ MİLİ AÇIK GEÇİLMESİ.

2. Bu bildiri 18 Ekim 2020 saat 20.59'da yürürlükten kaldırılacaktır.