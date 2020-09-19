Adalet Bakanı Gül'den 'Halil Sezai' açıklaması

Adalet Bakanı Gül, komşusunu darp eden ve tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'ye ilişkin olarak, "Asla kabul edilemez. Ben de şiddetle kınıyorum. Nitekim yargı da gereğini yapmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Böyle meslekleri icra edenlerin daha kuşatıcı birleştirici rolü olması gerekirken bu asla tasvip edilemez. Bu bir vandallıktır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül CNN TÜRK’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gül, 67 yaşındaki komşusunu darp eden ve tutuklanan şarkıcı Halil Sezai ile ilgili "Yargı herkese lazım. Hakim savcı yargı faile bakmaz. Fiile bakar. Ve delillerle bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Gül, "Böyle meslekleri icra edenlerin daha kuşatıcı birleştirici rolü olması gerekirken bu asla tasvip edilemez" diyerek şunları söyledi:

"Asla kabul edilemez. Ben de şiddetle kınıyorum. Nitekim yargı da gereğini yapmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Böyle meslekleri icra edenlerin daha kuşatıcı birleştirici rolü olması gerekirken bu asla tasvip edilemez. Bu bir vandallıktır.

Ertesi gün bu görüntüler çıkıyor. Savcılık dosya girince ek ifade alıyor. Ama bu görüntüler sosyal medyaya düşmese de dosyaya girdiğinde ifadesini alacak. Yargı herkese lazım. Hakim savcı yargı faile bakmaz. Fiile bakar. Ve delillerle bağlıdır."

'Ankara'da pilot olarak başlattık'

E-duruşma konusuna ilişkin de konuşan Gül, "Pandemiden önce bir hayalimizdi. Bu hafta Ankara’da pilot olarak başlattık. Avukat arkadaşlarımızla konuştuk çok memnunlar. “Bu kadar da beklemiyorduk” diyorlar. Ofislerinden duruşmaya gitmeden yargılamalar yapılıyor. Ankara’dan sonra İstanbul ve diğer illere de yaygınlaştıracağız. 2021’de yaygınlaşmış olur hedefimiz o" diye konuştu.



Gül, cezaevlerinde görüntülü görüşmeyi de pilot olarak Ankara ve İstanbul’da başlatılacağını belirtti. Cezaevlerinde koronavirüse karşı tüm tedbirlerin alındığını sötleyen Gül, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Tutuklu ya da hükümlü de olsa Türkiye cumhuriyetine emanettirler. Her türlü tedbirlerimizi aldık. Tüm hükümlü ve tutuklulara dezenfektan malzemeler ücretsiz verildi. Pandemi güvenliği ile ilgili çok önemli adımlar atıldı. Adliye ve cezaevlerinde tedbirler kesintisiz ve büyük bir titizlikle sürdürülmeye devam ediliyor" dedi.

'Nafakanın da belli bir süreye bağlanması gerektiği kanaatindeyiz'

Süresiz nafaka tartışmalarına değinen Gül, "1 yıl 2 yıl evli kalıp ömür boyu nafaka verme zorunluğunda olunması ayrı bir mağduriyet oluşturmakta. Bunların hepsinin dikkate alınarak ama bir süreye tabi tutulmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Nafakanın da belli bir süreye bağlanması gerektiği kanaatindeyiz" diye konuştu.