Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.30’da Adana’nın Ceyhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 8,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 19, 2020
Büyüklük : 3.9 (ML)
Yer : Ceyhan (Adana)
Tarih-Saat : 19.09.2020, 12:30:05 TSİ
Enlem : 36.9760 N
Boylam : 35.8410 E
Derinlik : 23.90 km
Detay : https://t.co/PPgno99o7W@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Öte yandan, depremde sallanan ilçedeki evlerde oturan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Depremi hisseden 80 yaşındaki Meryem Övet isimli vatandaş, korktuğunu ve evle sallandığını söyledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)