Erdoğan: Asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

- İstanbul - İzmir otoyolu bölgede hizmete soktuğumuz önemli eserledir. Yol medeniyettir. Yolları olmayan ülkeyseniz medeni olmaktan bahsedemezsiniz.

- Hizmete açtığımız Gebze-İzmit kesimi, aynı zamanda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolundaki yükü de azaltacaktır. Bu durum İstanbul-Ankara güzergahının en sıkışık kesiminin rahatlaması anlamına geliyor.

- Türkiye salgından en az etkilenen ülkelerden biri oldu.

- Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar.

- Biz 18 yıllık hükümetlerimiz döneminde, Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 10 katı eseri ülkemize kazandırdık.

- Sağladığımız uygun finansın etkisiyle, konut ve otomobilde rekorlar ardı ardına geliyor

- 10 yıl önce 2023 hedefleriyle milletimizin huzuruna çıktığımızda birilerinin tek derdi birkaç ay sonra yapılacak seçimlerdi. Aradan geçen bunca zamana rağmen karşımızda halen ufku yapılacak ilk seçimleri geçemeyen bir siyaset anlayışı var.

- Yılın üçüncü çeyreğinde üretmeye devam ederek salgının etkilerinin önemli bir kısmını geride bıraktık.

- Önümüzdeki dönemde istihdam daha da artacak. İnşallah 3. çeyreği her kesimi memnun eden bir büyüme oranıyla kapatacağız.

- Türkiye'yi Afrika'nın Güney Amerika'nın ücra köşelerindeki ülkelerle aynı not kategorisine sokanlara en güzel cevabı başarımızla vereceğiz.