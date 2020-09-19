Ukrayna ve Türkiye, uzay alanında ortak projelere yönelik işbirliğini artırmak için anlaştı

Ukrayna ve Türkiye yönetiminin uzay alanında ortak projeler geliştirmeye yönelik işbirliğini artırma kararı aldığı, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ve Ukrayna’nın Stratejik Endüstrilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Oleg Uruskiy arasındaki görüşmede bu konunun ele alındığı belirtildi.

Ukrayna Bakanlar Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ve Türkiye, uzay endüstrilerinin ortak programlar geliştirmek amacıyla işbirliğini artırması konusunda anlaştı. Konu Uruskiy ve Yıldırım arasında gerçekleştirilen görüşmenin başlıca teması oldu.

Ukrayna’ya ziyarette bulunan Türk heyet, Ukrayna Uzay Ajansı’nın ana yapılarındaki olanakları görme imkanı buldu, ayrıca uydu ve roket tasarımcısı Dnyeper’deki Yujnoe Tasarım Ofisi’ni ve YujMaş fabrikasını gezdi.