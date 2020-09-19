Ehliyeti olmayan sürücü tartıştığı petrol istasyonu çalışanına çarparak kaçtı

Yıldıztepe mevkisindeki petrol istasyonuna akaryakıt almak için 03 AAN 960 plakalı otomobiliyle gelen Berkay A. (18) alışveriş sonrası görevli personel Tunay Çildir (55) ile tartışmaya başladı.
Tartışma sonucu görevli Çildir, eline aldığı sopa ile aracın üzerine doğru yürüdüğü sırada Berkay A. da otomobilini Çildir'in üzerine sürerek çarptı.
Otomobil ile petrol ofisi duvarının arasına sıkışan Çildir yaralandı. Berkay A. ise otomobili istasyonda bırakarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla önce Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan Çildir, daha sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri, ehliyeti olmadığı tespit edilen firari şüpheli Berkay A'yı arıyor.
Öte yandan olay anı, petrol istasyonunun güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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