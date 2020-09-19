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    AK Partili Turan: Fransa Cumhurbaşkanına Türkçe tweet attıran adamın adı Recep Tayyip Erdoğan’dır

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    Türkiye
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    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Epeydir kendisini Napolyon olma rüyalarında gören Macron, o kadar yanlış işlerden sonra, açıklamalardan sonra Türkçe tweet atmış. Demiş ki; ‘iletişime açığız, görüşmeye hazırız’. Ben de diyorum ki; Fransa Cumhurbaşkanına Türkçe tweet attıran adamın adı Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

    AK Parti Biga İlçesi 7. Olağan Kongresi’ne katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'dan Türkçe mesaj paylaşımına değinerek şunları söyledi:

    “Epeydir kendisini Napolyon olma rüyalarında gören Macron, o kadar yanlış işlerden sonra, açıklamalardan sonra Türkçe tweet atmış. Demiş ki; ‘iletişime açığız, görüşmeye hazırız’. Ben de diyorum ki; Fransa Cumhurbaşkanına Türkçe tweet attıran adamın adı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Biz Cumhur İttifakı ile beraber o iddialara karşı dik durmasaydık bugün bırakın ilişki kuralım, Türkçe tweet atalım demeyi tam aksine, Doğu Akdeniz’e çıkamayan, Ege’ye burnunu sokamayan Karadeniz’de doğalgaz arayamayan bir döneme başlamış olurduk. Asla geri adım atmadık. Her zaman, ‘biz oyuz, biz buyuz diyenler’ bir mesele olduğunda ‘hepimiz şuyuz, buyuz’ diyen o malum siyasi partiler, aslında bu dönemde ‘Hepimiz Erdoğan’ız’ deselerdi, Türkiye çok daha uluslararası alanda kendini ortaya koyan bir tarzı geliştirmiş olurdu. Ama bunu yapmadılar”.

    “Bu ittifak Macron’a, ABD, İsrail’e”

    Turan açıklamasının devamında, “Ama her şeye rağmen söylüyorum, başta Biga olmak üzere bize oy veren veya vermeyen herkesin derdi bizim derdimizdir. Biga’da oy vermeyen de bizim kardeşimiz, 82 milyon bizim kardeşimiz. Hele ki bizden giden arkadaşlarımız, açıklamalarının altındaki imzalarını silin oraya CHP’yi koyun. Fark kalmadı artık. Ahmet Davutoğlu’nun, Ali Babacan’ın açıklamalarında çıkaran son imza bölümünü, koyun oraya Kılıçdaroğlu’nu aynı şeyleri söylemeye başladılar. Allah kimseyi şaşırtmasın. O yüzden diyorum ki Erdoğan’ın gitmesinden başka iddiası olmayan adamlara kul, köle olacak adamlar bunun cezasını çekiyorlar. Ama tablo ortada, anketler ortada. Kim kimle yürürse yürüsün. Kargalar kargalarla, kartallar kartallarla yürüyecek. Ama aynı şekilde Cumhur ittifakıyla yola devam edeceğiz. Tüm dünyanın oyun kurduğu zamanlarda Cumhur ittifakı bu oyunu bozmayı başardı. 15 Temmuz başta olmak üzere Türkiye’ye biçilmeye çalışılan rolü yırttı, attı. Bu ittifakı küçük meselelere, yanlış işlere asla heba edemeyiz. Hiçbirimizin bu ittifaka zarar verme, yan bakma, dedikodu yapma, polemik yaptırma hakkı olmaz, olmamalıdır. Çünkü bu ittifaka biz ufak hesaplarla, bir belediye kazanma olarak bakmıyoruz. Bu ittifak Macron’a, ABD, İsrail’e cevap. Bu ittifak; ‘eski Türkiye olsun, zayıf Türkiye olsun’ diyen kim varsa, hayır Türkiye, yüz yıldan beri koparılmaya çalışılan tarihi kodlarıyla tekrar barışıyor, tekrar ayağa kalkıyor demenin adıdır. MHP bizim rakibimiz değil, dostumuz arkadaşımız. Beraber yol yürüyeceğiz” diye konuştu.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Napolyon Bonapart, Doğu Akdeniz, Emmanuel Macron, AK Parti, Bülent Turan
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