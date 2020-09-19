AK Partili Hamza Dağ: 2023 seçimleri Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en sert seçimi olacak

Hamza Dağ, bir konferans salonunda düzenlenen AK Parti Ayvalık 7. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tüm dünyanın ürettiği gıdaların ihracatını yasakladığını, ihraç konusunda engel koyduğunu anımsatarak, Türkiye'nin ne üretimde ne de tedarik zincirinde hiçbir sorun yaşamadığını vurguladı.

Kovid-19 sürecinde alınan kararların tamamının millet tarafından desteklendiğini anlatan Dağ, şöyle konuştu:

"Bunda 18 yıldır yaptığımız hizmetlerin çok büyük payı var. Kovid-19 süreci başlamadan önce muhalefet şehir hastanelerini hep eleştirirken, özellikle ana muhalefet partisinin genel başkanı hep eleştiri noktasında sözler ifade ederken, bugün itibarıyla bu konuda ağzını bile açıp, bir eleştiri ortaya koyamıyor. Bu süreç göstermiştir ki böyle anlarda vizyon sahibi insanların çok büyük bir etkisi oluyor. Vizyon sahibi bir lidere bugüne kadar sahip olmanın aslında bu süreçteki bize en net kazançlarından biri oldu. Bu dönemde süreç devam ediyor da olsa Allah'a hamdolsun olabildiğince en olumlu noktada süreci devam ettiriyoruz. Hayat durunca işin ekonomik boyutu da etkileniyor. Büyümeye tesiri ciddi anlamda oluyor. O dönemde alınan kararlarla, insanlarımızın hanelerinin gıda noktasında bir sıkıntı yaşamaması, haziran ayına kadar bizi bir noktaya kadar getirdi. Haziran ayında yeni sosyal hayatın ve yeni sürecine başlamasıyla birlikte sanayi üretiminde de artışlar oldu, bütçe dengesinde de ciddi artışlar olduğunu görüyoruz."

Balıkesir’de ikinci durağımız Ayvalık.

7’inci Olağan İlçe Kongremize coşkuyla katılım gösteren teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. İlçe Başkanımız ve yönetimine hayırlı ve başarılar temenni ediyorum. pic.twitter.com/RZbHczpZT1 — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) September 19, 2020

Dağ, Kovid-19 süreci biter bitmez Ayasofya'yı ibadete açtıklarını belirterek "Ayasofya'nın ibadete açılması bu ülkenin tarihde çok kritik süreçlerden birisi. Sadece bizim tabanımız değil, bütün milletimizin kahir ekseriyetinin ciddi anlamda destek verdiği bir süreci yaşadık. Sadece 2020'de yaptıklarımıza baktığımızda bu ülkeye çok önemli kazanımlar elde ettirdiğimizi görüyoruz." diye konuştu.

'2002'den beri girdiğimiz hiçbir seçimi kaybetmedik'

"2023 seçimleri Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en sert seçimi olacak." diyen Dağ, şöyle devam etti:

"Çünkü Recep Tayyip Erdoğan, 1989'dan bu yana kendi aday olarak girdiği hiçbir seçimi kaybetmedi. 2002'den beri girdiğimiz hiçbir seçimi kaybetmedik. Bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, öncülüğünde ve tırnak içinde söylüyorum sırtından güç alarak seçimlerde netice aldık. Yine onun liderliği bizim için ışık tutucu olacak. 2023 seçimlerinde karşı tarafı sadece siyasi parti ve muhalefet olarak değil topyekun olarak yaptığı mücadelede bize düşen bugüne kadar yaptığımız çalışmaların bir, iki, üç tık üzerinde çalışma yapmaktır. 2023'te sert geçecek seçimde her birimize büyük bir görev ve yük düşüyor. Neticeyi bu şekilde alabiliriz."

Divan Başkanlığını AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'in yaptığı kongrede, mevcut başkan Ali Gür yeniden seçildi.