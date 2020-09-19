Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin deposunda 9 bin 51 şişe sahte içki ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da bir depoda sahte içki depolandığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Sahte içkilerin Antalya'da bulunan market, büfe, tekel bayi ve turizm bölgelerine satışının yapılacağına yönelik bilgiler elde edilmesi üzerine tespit edilen sahte içkilerin depolandığı yer ve 5 yıldızlı bir otelde arama yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Antalya İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada 9 bin 51 şişe sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da bir otelin deposunda 9 bin şişe sahte içki bulundu https://t.co/t9MQ3OsjoM pic.twitter.com/zUYPSxmlzY — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 19, 2020

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