İBB Gönüllüleri'nden 'Eğitimi Yarım Kalmasın’ kampanyası: Atıl durumdaki bilgisayarlar toplanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) bünyesinde kent gönüllüleri olarak faaliyet gösteren İBB Gönüllüleri uzaktan eğitime bilgisayarı ve interneti olmadığı için erişemeyen çocuklar için ‘Eğitimi Yarım Kalmasın’ projesini başlattı. Proje kapsamında atıl durumdaki bilgisayarlar toplanarak eğitimi devam eden ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıracak.