Gazeteci Öztürk: Cübbeli Ahmet 'Savcılar çağırsın, silahlanan derneklerin adını vermeye hazırım' dedi

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, cuma günü Tele1'de konuk olduğu programda, kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, "2 bin selefi dernek silahlanıyor" açıklamasını değerlendirdi.

Öztürk şunları söyledi: "Bugün konuyu tekrar sorduğumuzda bana şunu söyledi: 'Evet, ben 2 bin civarında dedim ama aslında ben isim isim çıkarttım, şu şu illerimizde başta olmak üzere. Savcılar beni çağırsalar 'Ne biliyorsunuz? Hangi silahlanma konusunda sen böyle şeyler söylüyorsun, hangi dernekler, hangi yapılar?' dese ben en azından 150’sinin ismini vermeye hazırım' dedi. Yani savcıların kendisini çağırmasını beklediğini ifade etti. Bana göre bilgisine mutlaka başvurulmalıdır."