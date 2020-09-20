Çamlı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için ''Şimdi o matmazel Meral var ya... Kahvaltı mahvaltı böyle şirinlikler yapıyorlar. Kahvaltı yiyelim, sen de gel ben geleyim falan...'' şeklinde ifadeler kullandı.

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı: Şimdi o matmazel Meral var ya... Kahvaltı mahvaltı böyle şirinlikler yapıyorlar. Kahvaltı yiyelim, sen de gel ben geleyim falan...https://t.co/1jwRMxQ7Eq pic.twitter.com/nORYaJ4hAw — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 20, 2020

​