AFAD: Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.08'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6.97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Şu ana kadar bize ulaşan can ve mal kaybı yok" açıklaması yaptı.

Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz ise, "Bize herhangi bir şey ulaşmadı. Sorup öğrenmeye çalışıyorum" dedi.

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