Kemalizm hakkında 'virüs' diyen Selman Öğüt, yayını terk etti

Haber Global'de Erhan Ertürk'ün sunduğu 'Müzakere' programında 'Kemalizm' tartışması yaşandı.

Cumhuriyet'in haberine göre Öğüt, "Kemalizm virüstür" dedi. Programın sunucusu Ertürk ise, "Atatürk devrimlerini tartışmaya açıyorsunuz bugün. Geri gelsin mi hilafet?" diye sordu. Öğüt, bu soruyu yanıtlamadı.

Kemalizm bir virüstür, devlet ise vücuttur. Virüs vücuda zarar verebilir, ama virüs virüstür, vücuda hükmedemez. Vücuda kalp ve beyin hükmeder.



Erdoğan Kemalistlere devletin vücudundan temizlenen bir virüs türü olduklarını göstermiştir.#KemalizmYıkılıyor — Selman ÖĞÜT (@selmanogut) September 12, 2020

"Mustafa Kemal Atatürk şu anda olsa, bu devirde yaşasa Tayyip Erdoğan'ı desteklerdi" iddiasında da bulunan Öğüt'e Ertürk, "Bunu bilemeyiz, speküle ediyoruz şu anda" dedi.

Öğüt, Ertürk'e sert sözlerle karşı çıkarken, bir ara "Otur oraya" ifadesini kullandı.

Stüdyoda bulunan gazeteci Özlem Gürses de Öğüt'e tepki göstererek, "Bu nasıl bir çirkin üslup?" diye sordu.

Kemalizm hakkında 'virüs' diyen Selman Öğüt, yayını terk ettihttps://t.co/M9r77988p9 pic.twitter.com/YDJN0B0TP4 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 20, 2020

​Selman Öğüt, yayını terk ettikten sonra sosyal medya hesabından, "Provokatörden moderatör olmaz" diye yazdı.

Provokatörden moderatör olmaz! — Selman ÖĞÜT (@selmanogut) September 20, 2020

​