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    Yüz yüze eğitim anasınıfı ve ilkokul birinci sınıflarda başladı

    © AA / Mesut Karaduman
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009211042885151-yuz-yuze-egitim-anasinifi-ve-ilkokul-birinci-siniflarda-basladi/

    Milli Eğitim Bakanlığı'nca okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul birinci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı.

    Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan yürütülen yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul birinci sınıflarda başladı.

    Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda '1 gün yüz yüze eğitim' şeklinde olacak.

    Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.

    Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu
    © AA /
    TED Başkanı Pehlivanoğlu: Kademeli şekilde yüz yüze eğitime geçmek şart, yoksa bir neslin felaketine sebep olacağız
    Okul yönetimlerinin 21-25 Eylül haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar vereceği uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, ilkokul 1'inci sınıflarda ise 30'ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10'ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak.

    İmkan ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması ve her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olması sağlanacak.

    Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da haftada 2 gün her biri 30'ar dakikalık 5 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verilecek.

    Okul yönetimlerince teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar gerçekleştirilecek.

    Okullara ziyaretçi kabul edilmeyecek

    Bu süreçte okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek, zorunlu durumlarda ise ziyaretçinin kaydı tutularak tedbirler doğrultusunda kabulü sağlanacak.

    Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar uyum programı etkinliklerinde, çocuklar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilecek. Hijyen, sosyal mesafe, korku ve kaygılardan kurtulma gibi etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin okulu ve çalışanları tanımalarına yönelik etkinlikler düzenlenecek.

    'Sağlık Olmadan Eğitim Olmaz' parolasıyla hazırlanan etkinliklerde, eğitimle ilgili tüm paydaşların uyması gereken hususlar ve beklentiler yer alacak.

    Öğretmenlerin kendi özgün çalışmalarına yön verecek örnek başlıklar 'Çocukların Tanışma Etkinliği, Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri (Hijyen Kurallarına Uyma), Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinliği (Sınıf İçi) Ailelerin Tanışma Etkinliği, Korku ve Kaygılardan Kurtulma Öğrenme Merkezlerini/Okulun Bölümlerini Tanıtma Etkinliği, Sınıf Kurallarını Tanıtma Etkinliği, Sağlıklı Yaşama Etkinliği (Beslenme Kurallarına Uyma), Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinliği (Okul Dışı), Okulu ve Çalışanlarını Tanıma Etkinliği, Sağlıklı Yaşama Etkinliği (Okul Sonrası Beslenme ve Hijyen)' şeklinde olacak.

    © AA / Cihan Demirci
    Görevlilerce öğrecilerin ateşi ölçüldü.

    Öte yandan ilkokul 1'inci sınıf öğretmenleri, okullardaki yüz yüze eğitimde yeni normale uyum aşamasında veli iletişimini güçlendirmek için ülke genelinde çevrim içi veli toplantılarına başladı. Velilere, çocuklarının hangi gün okula geleceği konusunda bilgilendirme yapıldı.

    Temassız oyunlarla okula başlayacaklar

    Bakanlık, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen koşullarını daha kolay bir şekilde içselleştirerek, yeni normale eğlenceli bir şekilde uyum sağlayabilmeleri için "Temassız Oyunlar Kitabı" hazırladı. Kitaplar, 21 Eylül itibarıyla tüm okullarda uygulanmak üzere öğretmenlere ulaştırıldı.

    Kitapta yer alan ve hiçbir fiziksel temas içermeyen 60 oyunun her biri, çocuklarda "tanışma, iletişim, dikkat, hareket ve iş birliği"nin gelişmesine yardımcı olacak şekilde tasarlandı. Hem sınıfta hem de açık alanlarda oynanabilecek şekilde tasarlanan oyunlar, öğrenciler arasında yeterli sosyal mesafe sağlanarak ortak materyal kullanımına ihtiyaç duyulmayacak şekilde hazırlandı.

    Uyum haftasından sonra haftada iki gün okula gidecekler

    Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ise Türkçe dersi haftada 2 gün 3'er ders saati olmak üzere 6 ders saati, matematik haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati, hayat bilgisi haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati yüz yüze eğitimle verilecek.

    Söz konusu derslerin yüz yüze işlenemeyen ders saatleriyle ilkokul 1'inci sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle uygulanacak.

    Üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği

    Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül öncesinde, okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerini okullarıyla buluşturmaya yönelik hazırlıklar tamamlandı, Bakanlığın merkez ve saha koordinasyonunun anlık bilgilendirmelerle sağlandı ve tüm birimler koordineli bir şekilde çalışma yürüttü.

    © AA / Özgün Tiran
    Öğrencilere sosyal mesafe kuralları anlatıldı.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yüz yüze eğitim hazırlıklarına ilişkin açıklamasına göre, ülke genelinde okullarda gerekli tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı, gerekli hijyen ve dezenfektan ihtiyaçlarının da il müdürlükleri tarafından karşılandı.

    Ayrıca ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere tüm okullarda ateş ölçer bulundurulması sağlandı. Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği verilecek. 81 ilde ihtiyaç duyulan maskeler, mesleki eğitim kurumları ve halk eğitim merkezlerinde üretilerek okullara ulaştırıldı.

    Öğrencilerin okullara ulaşımları için servislerle ilgili planlamalar tamamlandı. Ayrıca tüm illerde servis şoförlerine yönelik öğrenci taşımasında uymaları gereken tedbirleri kapsayan eğitimler de tamamlanarak gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Tüm illerde, il müdürlükleri koordinasyonunda velilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı. Ayrıca randevu vermek suretiyle okul ziyaretleri planlanarak velilerin okullardaki hazırlıklar ve salgın önlemlerine yönelik tedbirleri görmeleri sağlandı.

    Uyarı mekanizması hazır

    Ayrıca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında oluşturulan entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizması da hazırlandı. Sistem sayesinde öğrenci, öğretmen, eğitim kurumlarındaki tüm çalışanlar ve okul servisi şoförlerinde olası bir risk ortaya çıkması durumunda, eğitim kurumu yöneticilerine anlık bildirimler yapılacak.

    Okul yönetimleri, alınan bildirimin ardından hemen harekete geçerek Sağlık Bakanlığı rehberindeki prosedürleri uygulayacak ve gerekli tedbirler alınacak. Sistem, olası bir risk durumunda öğrencinin sınıfındaki, hatta okul servisinde birlikte seyahat ettiği diğer öğrenciler için uyarı bildirimi yaparak tedbir alınmasını sağlayacak.

    Etiketler:
    Koronavirüs, Sosyal mesafe, EBA, Ziya Selçuk, Maske, Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Öğrenci, Okul
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