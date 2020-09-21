13 yaşındaki Hatice'nin katili 8 yıl sonra yakalandı

Konya'da 8 yıl önce etüt merkezinden evine gitmek için çıktıktan sonra kaybolan, 4 gün sonra da meyve bahçesinde iple boğularak öldürülmüş cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki Hatice Çiftçi'nin katili başka bir olaya karışınca yakalandı.

Konya Akşehir'de oturan 8. sınıf öğrencisi Hatice Çiftçi'den 21 Aralık 2012'de kurs için gittiği etüt merkezinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Babası Kayhan ve eşi Pakize Çiftçi, kızlarının akşam eve dönmemesi üzerine polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu. Polis, yaptığı araştırmada Hatice'nin yolda yürürken kaçırıldığı bilgisine ulaştı.

En son tek başına mobese kayıtlarında görülen Hatice'nin, 4 gün sonra kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki meyve bahçesinde cesedi bulundu. İple boğularak öldürüldüğü saptanan Çiftçi’nin cansız bedeni yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

600 kişinin kan örneği alındı

Cinayetin aydınlanması için Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekipleri küçük kızın tırnakları ve ipteki doku örnekleriyle karşılaştırmak amacıyla DNA testi için ailesi dahil yaklaşık 600 kişiden kan örneği alıp ifadelerine başvurdu.

Ancak DNA testlerinden bir sonuca ulaşılamadı. Hatice'nin cep telefonundaki görüşmeler tek tek incelendi. Yine sosyal paylaşım sitelerinde görüştüğü kişilerin incelenmesi içinde Facebook ve Hotmail'in Amerika'daki merkezinden mesaj ve e-mail yazışmaları getirtilerek incelemeye alındı. Ancak bundan da bir sonuca ulaşılamadı.

Doku örnekleri uyuşunca yakalandı

DHA'nın aktardığı habere göre, İzmir'de cumartesi günü bir olaya karışınca gözaltına alınan Veli K.'dan alınan örnekler, 8 yıl önce öldürülen Hatice'nin tırnaklarından ve boğulduğu ipten alınan doku örnekleriyle uyuştu.

Ekipler soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Veli K. yapılan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece Hatice'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.