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    Pakdemirli: İfşa bazen yeterli olmuyor, etkili ceza gerekli

    © AA / Ali Balıkçı
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009211042885682-pakdemirli-ifsa-bazen-yeterli-olmuyor-etkili-ceza-gerekli/

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hileli ürünlerin ifşasının bazen yeterli olmadığını, etkili cezaların gerekli olduğunu belirtti.

    Pakdemirli, hileli ürünlerin ifşasının bazen yeterli olmadığını, caydırıcı cezaların gelmesi gerektiğini söyledi. Pakdemirli’nin aktardığına göre cezaların artırılması Meclis gündeminde.

    Sabah gazetesinden Hülya Güler’e konuşan Pakdemirli, hileli gıdalarla ilgili şunu söyledi:

    "2012'den bu yana 1609 firmaya 3605 farklı ürünü ifşa ettik. İfşaları sonuna kadar devam ettireceğiz. Ama bazen ifşa yeterli olmuyor bu konuda etkili cezalarla caydırıcı olunması gerekiyor. Cezaların arttırılması konusundaki yasa tasarısını meclisimize götürdük. Bazen firmalar cezayı ödeyip yoluna devam ediyor çünkü elde ettiği gelir daha fazla. Sıkı bir ceza sistemi getirmeyi istiyoruz."

    Bakan, Türkiye’de şu an bir gıda bolluğu olduğunu söylerken bunun sebebini de şöyle açıkladı:

    "Biz Tarım Bakanlığı olarak bu yılın başında Çin'de Kovid-19 virüsü ile alakalı gelişmeleri çok yakından takip ettik. Henüz ülkemizde hiçbir vaka yokken, gıda tedariği, tarımsal üretimin devamlılığı ve hasat süreçlerinin aksamaması konusunda gerekli önlemleri almaya başladık. Bunun için üreticiler ve perakende sektörünün önemli oyuncularıyla bir araya geldik. Hatta bazıları, 'Vaka var da açıklanmıyor mu' diye sorular yöneltti. O dönem cevabımız şu oldu; 'Şu an için bir vaka olmasa da bu virüsün ülkemize gelmesi kaçınılmaz, bunu mümkün olduğu kadar geciktirmeye ve geldiğinde de her açıdan hazır olmayı hedefliyoruz' demiştik. Şimdi de duruşumuz aynı. Hal böyle olunca yani üretimde bir aksama yaşamadan gerekli tüm adımları attığımız için bu yıl tarımda ilk çeyrekte lüzde 2.6, ikinci çeyrekte de yüzde 4 büyüdük. Ancak pandemi nedeniyle ülkemize gelen turist sayısındaki azalma ve vatandaşımızın da evdışı tüketimindeki düşüş nedeniyle otel, restoran ve cafelerin ihtiyacı azaldığı için gıdada bir bolluk oluştu. Biz şu an bunu Ticaret Bakanlığımız ile işbirlikleri yaparak ihraç etmek üzere planlamalar yapıyoruz."

    Etiketler:
    ifşa, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli gıda, Bekir Pakdemirli
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