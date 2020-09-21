İçişleri Bakanlığı’ndan Cübbeli Ahmet'in iddialarına ilişkin açıklama

1.Bakanlığımızca, bugüne kadar selefi derneklerle ilgili yapılan denetimlerle birçok dernek kapatılmış, birçoğuna para cezası uygulanmıştır. İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığı’nca da konunun önemine binaen 1,5 yıllık kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. https://t.co/nbdUeSgFa9 pic.twitter.com/CnoCdMpW0C