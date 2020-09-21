İçişleri Bakanlığı’ndan Cübbeli Ahmet'in iddialarına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün gündeme getirdiği bir kısım derneklerin silahlandığı iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ersoy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
- Bakanlığımızca, bugüne kadar selefi derneklerle ilgili yapılan denetimlerle birçok dernek kapatılmış, birçoğuna para cezası uygulanmıştır. İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığı’nca da konunun önemine binaen 1.5 yıllık kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir.
1.Bakanlığımızca, bugüne kadar selefi derneklerle ilgili yapılan denetimlerle birçok dernek kapatılmış, birçoğuna para cezası uygulanmıştır. İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığı’nca da konunun önemine binaen 1,5 yıllık kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. https://t.co/nbdUeSgFa9 pic.twitter.com/CnoCdMpW0C— Mehmet Ersoy (@mehmetersoy57) September 21, 2020
- Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı da kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Paylaşılan ilk demeçten sonra da derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır.
2.Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı da kayıtsız kalmamız mümkün değildir.— Mehmet Ersoy (@mehmetersoy57) September 21, 2020
Paylaşılan ilk demeçten sonra da derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Md.lüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır.
- Mesele aynı hassasiyetle takip edilmeye devam edilecek, idari ve adli süreçler işletilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
3.Mesele aynı hassasiyetle takip edilmeye devam edilecek, idari ve adli süreçler işletilecektir.— Mehmet Ersoy (@mehmetersoy57) September 21, 2020
Kamuoyuna saygı ile duyurulur..
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)