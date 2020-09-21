Rus turist Kemer’de hayatını kaybetti

Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu’ndan Rus basınına yapılan açıklamada, Kemer’de kadın bir Rus turistin hayatını kaybettiği doğrulandı.

Başkonsolosluktan Rus basınına yapılan açıklamada, “’de Rus bir turistin talihsiz bir olay neticesinde hayatını kaybettiğini doğruluyoruz. Turistin ölümü ile ilgili soruşturma yürütülüyor. Böylelikle minibüs şoförünün suç derecesi tespit edilecek” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, başkonsolosluğun sigorta şirketi temsilcileri ile birlikte, turistin naaşının Rusya’ya götürülmesi için gerekli adımları atacağı kaydedildi.

Daha önce basında Kemer’de geriye doğru hareket eden bir minibüsün 65 yaşındaki Tatyana Tokareva’ya çarptığı, turistin hayatını kaybettiği belirtilmişti.