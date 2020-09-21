Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulların açılmasına hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde başlayan eğitim-öğretim yılıyla ilgili olarak "Dört bir yandan fotoğraflar geliyor. Her gelen fotoğrafı burada bir bayram tebriği almış gibi karşılıyoruz. Okulların açılmasına, sanıyorum, hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik" dedi.