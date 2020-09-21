Adalet Bakanı Gül'den Yunan mevkidaşı Tsiaras'a mektup

Gül mektubunda "Barışçıl niyetlerle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu ahlaksız ve utanmaz hareketi en şedit şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyorum. Asla kabul edilemeyecek bu vahim olaya hassasiyetle yaklaşacağınıza ve Yunan makamlarınca gereken adımların acilen atılacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın avukatı söz konusu gazete hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Yunan Dimokratia gazetesi hakkında soruşturma başlatmıştı.