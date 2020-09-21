Ümitcan Uygun: O gün alkollüydüm, Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı

21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili olarak bir video yayınlayan Ümitcan Uygun, "O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı. Yaptıklarımdan pişmanım, başta Aleyna'nın ailesine başsağlığı diliyorum ve ağabeyimden özür diliyorum" dedi.

Ümitcan Uygun, 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili olarak bir video yayınladı. "Aleyna Çakır benim çok sevdiğimdir. İsteyerek, bilerek ona zarar vermem, veremem. Sosyal medyada bazı videolar çıktı. O videoda yaptıklarımdan ötürü son derece hatalıyım" diyen Uygun, şöyle devam etti:

"O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı. Yaptıklarımdan pişmanım başta Aleyna'nın ailesine başsağlığı diliyorum ve ... ağabeyimden özür diliyorum. Ama ben bu konu hariç suçsuzum. Karalamalara karşı diyecek bir şeyim yok. Üzüntümü sessiz yaşıyorum. Benim cezamı da ... ağabeyim vermiştir."

Ümitcan Uygun: O gün alkollüydüm, Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldıhttps://t.co/qjXEOtpwP8 pic.twitter.com/8Dg183VNsh — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 21, 2020

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