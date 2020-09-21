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    Erkekler yaşam süresinin kısalmasında kadınları bahane etti

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    Yapılan araştırmalara göre yaşam süresinin en kısa olduğu illerden Gaziantep'te, erkekler yaşam süresinin kısalmasının sebebi olarak kadınları gösterdi.

    Türkiye genelinde yaşam süresi ile ilgili yapılan araştırmada, Gaziantep yaşam süresinin en kısa olduğu 5 il arasında yer aldı. İHA'nın haberine göre,ortalama 76,9 yıl yaşam süresi bulunan kentteki araştırmada, Gaziantepli kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığı belirlendi. Erkekler yaşam süresinin kısalmasındaki en büyük etkenin kadınlar olduğunu savunurken, kadınlar ise yorum yapmaktan kaçındı.

    'Dedikodu erkeğin ömrünü azaltıyor'

    Araştırma sonuçlarına şaşırmadığını belirten Hüseyin Yılmaz isimli vatandaş, kadınların yaptığı dedikodunun erkeğin ömrünü azaltamısında en büyük etken olduğunu anlatarak, "Ekonomik, toplumsal ve sosyolojik sebepler. Maddi imkansızlıklar erkeklerde daha fazla sıkıntı yaptığı için kadınlara oranla daha kısa bir ömür olmasına neden oluyor. Bunun dışında Gaziantep'in, Güneydoğu'nun, Doğu bölgesi insanlarının akrabalık bağları çok yüksek. Birbirlerine çok gidip gelmek bazen istenmeyen şeylere neden oluyor. Mesela bizde dedikodu kültürü çoktur. Dedikodu kültürünün çok olduğu bir bölgede kadınlar çok konuşur. Erkek eve geldiği zaman kadının dırdırını çekmek zorunda kalır. Bu sebepten ötürü erkek beyinsel olarak yoruluyor. Örneğin erkek sabahtan akşama kadar hamallık yapıyor, o hiçbir şekilde erkeği çökertmiyor ama eve gelip 3-5 saat içerisindeki dinlediği dedikodular erkeği psikolojik olarak çökmesine ve daha kısa ömürlü olmasına neden oluyor" dedi.

    'Ekonomi de etkili'

    Gazianteplilerin yaşam süresinin kısa olmasının nedeninin psikolojik ve ekonomik olduğunu ifade eden Halil Söker ise "Gaziantep'te bu mevsimlerde bütün evlerde salça, dolmalık, kışlık erzak, odun-kömür alınır. Bunları almanın hepsi paraya dayanıyor. Kafa yoğunluğundan, bazılarının dırdırından derken hayat biraz kısalıyor. Sıkıntının çoğu erkeklerde olduğu için erkekler kadınlardan daha kısa yaşıyor" ifadelerini kullandı.

    'Kadınlar evde yatıyorlar sadece'

    Gazianteplilerin para, yemek ve iyi bir eş ile ömürlerini uzatabileceğini belirten Mikail Taşkıran, "Biz Gaziantepliyiz. Yemeğin iyisini yeriz, paranın iyisini kazanırız, eşinde iyisini alırız. Bu üçü bize yeter. Biz bu üçüyle de ömrümüzü uzatırız. Ancak yemeğin kötüsünü yersen, paranın kötüsünü kazanırsan ve eşin kötüsünü alırsan hayatın zindan olur erkenden ölür gidersin. Kadınların bir derdi yok, bir sorunu yok. Her sorun erkeklerde. Çalışmak erkeklerde, para kazanmak erkeklerde her türlü sorumluluk erkeklerde. Kadınlar ne yapıyor ki evde yatıyorlar sadece. Ben 60 yaşındayım çünkü yaşamasını biliyorum" diye konuştu. 

    Etiketler:
    Araştırma, Erkek, Kadın, Gaziantep
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