RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu'dan Murat Yıldırım'a: Halkımızdan bir bildirim geliyorsa bu incelemeye alınır

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, oyuncu Murat Yıldırım'a "Halkımızdan bir bildirim geliyorsa bu incelemeye alınır ve değerlendirme neticesinde müeyyide verilip verilmeyeceği karara bağlanır" yanıtını verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 5. sınıf öğrencisi Zafer'in "Merhaba ben 11 yaşında 5. sınıf öğrencisiyim. Show TV'de yayınlanan RAMO adlı dizide bıçaklanma sahnesi gördüm ve çok etkilendim. Lütfen diziyi sonlandırın" mesajını paylaştı.

Kurul, çocuğun bu mesajı için "Sevgili Zafer, bu duyarlılıkta olman, seni rahatsız eden bir sahneyi bize iletmen çok güzel. Senin gibi değerli çocuklarımızın ekran duyarlılığı bizleri çok mutlu ediyor. Lütfen çevrene de bu duyarlılığı aktar. Şikayet ettiğin diziyi uzmanlarımıza inceleteceğiz. Teşekkürler" ifadesini kullandı.

Çocuklar kırmızı çizgimizdir. Duyarlı yavrularımıza sonsuz teşekkürler... https://t.co/tEo3Rhm7GY pic.twitter.com/TirVCzBG2V — RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) September 20, 2020

Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım ise, RTÜK'ün paylaşımını retweetleyerek, "Ben bunu çözemedim, çözebilen varsa buyursun! 11 yaşında çocuğun sosyal medya kullanmasına mı yanayım, ilk defa RTÜK'ün bir diziyi kamuoyuna şikâyet etmesine mi yanayım, ufaklığın Türkçesinin maşallahlığına mı yanayım" açıklamasını yaptı.

Murat Bey, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu hiçbir yapımı kamuoyuna şikayet etmez,çünkü burası şikayet etme değil şikayetleri değerlendirme makamıdır.Halkımızdan bir bildirim geliyorsa bu incelemeye alınır ve değerlendirme neticesinde müeyyide verilip verilmeyeceği karara bağlanır. https://t.co/mZKlaHvx7c — İbrahim USLU (@ibrahimuslu55) September 21, 2020

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ise Murat Yıldırım'a Twitter üzerinden şu yanıtı verdi:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu hiçbir yapımı kamuoyuna şikâyet etmez, çünkü burası şikayet etme değil şikayetleri değerlendirme makamıdır. Halkımızdan bir bildirim geliyorsa bu incelemeye alınır ve değerlendirme neticesinde müeyyide verilip verilmeyeceği karara bağlanır."