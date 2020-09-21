Erdoğan: İstanbul'un bir Birleşmiş Milletler merkezine dönüşmesi küresel barış ve istikrar çabalarına destek verecektir

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Ortaya konulan ideallere rağmen BM sistemi ne çatışmaları önlemede ne başlayan çatışmaların bitirilmesinde etkili olabilmekte.
- Önceki asrın ihtiyaçlarına göre şekillenen yapılarla bugünkü imtihanların üstesinden gelemeyeceğimizi artık hepimiz görüyoruz.
- 7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkenin insafına bırakan bir Konsey yapısı, adil olmadığı gibi sürdürülebilir de değildir.
- Birleşmiş Milletler sistemini yeniden etkin kılmak için öncelikle Güvenlik Konseyi'ni reforma tabi tutmamız gerekiyor.
- Demokratik, şeffaf, hesap verebilir, etkili ve adil temsile dayalı bir Konsey mimarisi, insanlık için tercihten öte zorunluluk halini aldı.
- Kıtaların kavşak noktası İstanbul'un bir Birleşmiş Milletler merkezine dönüşmesi de küresel barış ve istikrar çabalarına destek verecektir.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)