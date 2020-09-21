Bolu’da maske takmayanlara 3 ayda 2 milyon 139 bin lira ceza kesildi

Bolu’da son 3 ayda koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmayan 2 bin 377 kişiye, 2 milyon 139 bin 300 lira para cezası kesildi.

Bolu’da, maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara yönelik koronavirüs tedbirleri kapsamında sürdürülen çalışmalarda son 3 ayda 2 milyon 139 bin 300 lira para cezası kesildiği belirtildi.

İHA'da yer alan habere göre yaya ve ekip araçlarıyla cadde ve sokaklarda uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri, anonslarla vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

Ekiplerin son 3 ay içerisinde maske takmayan ve korona virüsle mücadele kurallarına uymayanlara yönelik yaptıkları uygulamalarda 2 bin 377 kişiye ceza kestiği öğrenildi.