İzmir'de otluk yangınıyla ilgili gözaltı

İzmir'in Dikili ilçesinde, otluk alanda çıkan yangınla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, yangın ekiplerin yoğun uğraşı neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında İzmir'in Dikili ilçesi Salim Bey mahallesi Sanayi sitesi yakınlarındaki otluk alanda meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese çevre ilçelerden belediye itfaiye ekipleriyle birlikte İzmir Orman Bölge’ye bağlı ekipler de sevk edildi. 17 itfaiye aracı, 3 arazöz ve çok sayıda personelin yoğun uğraşları neticesinde yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yangınla ilgili Mustafa C., isimli şüpheli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.