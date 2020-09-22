Adana'da alkollü olarak trafik denetimine takılan ve polislere saldıran hakime soruşturma

Geçen cumartesi günü alkollü bir şekilde trafik denetimine takılıp polislerle tartıştıktan sonra tedbiren Van’a tayin edilen hakim Hayrettin Yavuz hakkında polise mukavemet ve mala zarar verme suçlarından soruşturma yürütülüyor.

Hürriyet’ten Musa Kesler'in haberine göre, geçen cumartesi yaşanan olay, vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı. Anons ve uyarıları dikkate almayan hâkim ile polis arasında kovalamaca başladı. Bu kovalamaca sırasında hakim, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Bunun üzerine polisler müdahale etti ve sürücünün de bir hakim olduğu anlaşıldı. Ancak Yavuz polislere direndi ve hakaret etmeye başladı. Durumun adliyeye bildirilmesi üzerine olay yerine savcı geldi. Hakim Yavuz’un kan tahlilleri yapıldı ve gerekli hukuki süreç başlatıldı. 1. sınıf hakim olan Hayrettin Yavuz hakkında iki ayrı koldan soruşturma yürütülecek.

Disiplin açısından HSK müfettişlerinin yürüteceği soruşturmanın yanı sıra, ‘polise mukavemet’, ‘mala zarar verme’ ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçlarından da görev yaptığı adliyenin savcıları tarafından bir soruşturma yürütülecek. HSK, dün Yavuz’u Van’a tayin etti. Hayrettin Yavuz’un ise rapor alarak Van’a gitmediği, emekli olmayı planladığı öğrenildi.