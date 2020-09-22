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    Cinsel saldırıyla suçlanan Didim Belediye Başkanı Atabay'ın ifadesi ortaya çıktı: Öpüştüğüm kişi başkası

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009221042892082-cinsel-saldiriyla-suclanan-didim-belediye-baskani-atabayin-ifadesi-ortaya-cikti-opustugum-kisi/

    Cinsel saldırıyla suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile birlikte 4 kişinin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Suçlamalarla ilgili olarak konuşan Atabay ifadesinde, “1 numaralı videodaki öpüşen kişi benim. Ancak karşımdaki kişi S.T. değil. Kutlama yapıyorduk. Söz konusu anı ölümsüzleştirmek için videoya aldık” dedi.

    Belediyeye iş için başvuran S.T. isimli kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Didim Belediye Başkanı Atabay ile birlikte, meclis üyeleri Ali Ç., Öner Ç. ile Öznur G., haklarındaki şikâyet nedeni ile savcıya ifade verdi. Savcı, 4 şüpheliye de benzer sorular yöneltti. Edinilen bilgilere göre, 4 şüpheliden önce S.T.’nin müşteki olarak ifadesini alan savcı, soruşturma dosyasına giren üç cinsel içerikli video ile ilgili sorular da sordu.

    'Rant çetesinin iftirası'

    Hakkındaki suçlamalara ilişkin savunması alınan Atabay, “Bu olay benim görevden alınmam için, 6 yıldır mücadele ettiğim rant çetesinin bir iftirasıdır” sözleri ile ifadesine başladı. Atabay ifadesinin devamında “Bu çetenin kurduğu tuzak bu. 6 yıldır mücadele ediyoruz. Evim kurşunlandı, üniversitede okuyan kızım kaçırılmaya çalışıldı. İki başkan yardımcımız darp edildi. Yıkım kararı aldığımız gayrimenkul projesinin sahipleri benden kurtulmak istiyor dedi.

    Kim olduğunu açıkladı

    Hürriyet'in haberine göre Atabay, savcının “Hakkınızda söz konusu iddiaları ortaya atan S.T. isimli kadının kim olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusuna yönelik ise, anılan kişinin isim ve soyismini belirterek “S.T.’nin, savunmamda belirttiğim çete ile ilişkili olduğunu düşünüyorum. Kendisi bir internet sitesinde yazı yazıyor. Aynı zamanda Aydın ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) üyesi. Bu kişi Aydın Efeler İlçe Kadın Kolları üyesi. 2017 kadın kolları başkanlığı için seçime girdi. Ancak seçilemedi daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti” yanıtını verdi.

    'Kutlama yapıyorduk'

    Atabay, kendisine gösterilen ilk videoya ilişkin “1 numaralı videodaki öpüşen kişi benim. Ancak karşımdaki kişi kesinlikle S.T. değil. Söz konusu kadın Z.N.Y. Bu görüntüler kendi evimde çekildi. Kuvvetle muhtemel söz konusu görüntüleri kendimiz çektik. O esnada kutlama yapıyorduk. Söz konusu anı ölümsüzleştirmek için videoya aldık” dedi. Atabay, ikinci videoda, yüzleri görünmeyen iki kişiden, erkek olanın kendisi olmadığını belirtti. Atabay, biri kadın iki erkeğin cinsel ilişkiye girdiği üçüncü videodaki kişilerin de kendisi ile ilgisi olmadığını kaydetti.

    'O kadını tanımıyorum'

    S.T.’ye yönelik 2 ay boyunca cinsel saldırının yaşandığı iddia edilen çiftliğin sahibi Ali Ç. de ifadesinde, “Müştekiyi hiç tanımıyorum, hiç görmedim. İsminin S.T. olduğunu bugün öğrendik. Haberlerde çıkan çiftlik evi benim değil. Madem müşteki 2 ay boyunca benim evime geldi neden yanlış evi, benimmiş gibi gösterdi” dedi. “Kadının yüzünü bile görsem tanımam” diyen Ç., sahibi olduğu çiftlik evine aileleri ile gittiklerini söyleyerek “Söz konusu çiftlik evinde ne S.T.’ye cinsel saldırı oldu. Ne de aramızda grup seks yapıldı. Söz konusu kadınla hayatım boyunca bir araya gelmedim” dedi.

    'Uyuşturucu teklif etmedim'

    Kendisine iftira attığı için S.T.’den şikâyetçi olduğunu belirten Öner Ç. ise “Böyle bir kadının varlığını dahi bilmiyorum” diye konuştu. Suçlanan bir diğer isim Öznur G. (38) ise, olayın yaşandığı iddia edilen dönemde doğum izninde olduğunu, bebeğini emzirdiğini belirterek asla uyuşturucu kullanmadığını, S.T.’ye de uyuşturucu içmeyi teklif etmesinin söz konusu olamayacağını kaydetti.

    Kule kavgası

    Didim Belediye Başkanı Atabay’ın avukatı Av. Hüseyin Uğur Poyraz ise “Burada, yasal hakları 4 kat olmasın rağmen 11 katlık iki kule yapan bir firma var. Ruhsatsız ve yıkım kararı olan bu projedeki rant 50 milyon Euro. 6 yıldır süren bir kavga bu. Belediyenin, yıkım için harekete geçtiği ve bir firma ile anlaştığı süreçte bu iddialar gündeme getirildi. Tesadüfe bakın ki belediye ile ağır bir husumeti olan firmanın avukatı, aynı zamanda S.T.’nin de avukatı. S.T. hakkında ‘örgütlü suç kapsamında iftira şantaj ve hakaretten’ dava açılmasını talep ettik” diye konuştu.

    Etiketler:
    ifade, Cinsel saldırı, Didim, Ahmet Deniz Atabay
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