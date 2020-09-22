Eğitim-Sen Başkanı Aydoğan: 600 eğitim çalışanı koronavirüse yakalandı

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, ''600’ün üzerinde eğitim emekçisine Kovid-19 tanısı konuldu. Ancak okullar öğretmenlere ve öğrencilere test yapılmadan açıldı" dedi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'a konuşan Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, okulların öğretmen ve öğrencilere koronavirüs testi yapılmadan açıldığını söyledi.

Aydoğan, "Siyasal iktidar, okulların açılmasını siyasi başarı hikayesine dönüştürdü. Okullarda temizlik görevlileri, hijyen malzemeleri eksik. Okul müdürleri virüs konusunda eğitim almamış" ifadesini kullandı.

"Okullarda sağlıkçı bulunmalı, taleplerimiz göz ardı edildi" diyen Aydoğan "600'ün üzerinde eğitim emekçisine Kovid-19 tanısı konuldu. Ancak okullar öğretmenlere ve öğrencilere test yapılmadan açıldı” diye konuştu.