Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki kadın: Hiç evden çıkmadım, nereden bulaştığını bilmiyorum

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kızı ile birlikte yaşayan 104 yaşındaki Beyaz Kaplan, 19 gün önce rahatsızlanınca yakınları tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Kaplan, hastaneye yatırılarak tedaviye alındı.
Aradan geçen 18 günün sonunda virüsü yenen Kaplan, önceki gün işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
Hastanede süren 18 günlük tedavi boyuncu sağlık çalışanlarının pozitif enerjisinin kendilerine yansıdığını söyleyen Fatma Kaplan, "18 gün kaldık, 19'uncu günün sonunda taburcu olduk. Bir hafta hiç nefes alamadı, tamamen nefesi kesildi. Oksijenle yaşıyordu, ondan sonra şükürler olsun doktorlarımız çok güzel ilgilendi. Onların zaten pozitif enerjisi bize yetiyordu. 19'uncu günün sonunda da bizi taburcu ettiler" diye konuştu.
Kaplan, "Benim annem hiç dışarı çıkmıyordu, bu hastalık geldi geleli sürekli evdeydi. O kadar kendini korudu, gerçekten oluyormuş, bir poşeti bile eve getirince oluyormuş. O yüzden kesinlikle tedbirlerinizi alın, öyle çıkın dışarıya. Kendinizi düşünmüyorsanız çevrenizdeki insanları düşünün bitsin artık" uyarısında bulundu.
Evine döndüğü için sevindiğini söyleyen Beyza Kaplan ise, "Hiç evden dışarı çıkmadım. Bu virüs bana nereden geldi bilmiyorum" dedi.
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