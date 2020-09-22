ABD'li gazeteci Vltchek, İstanbul'da ölü bulundu

DHA'nın haberine göre, olay Beyoğlu-Karaköy Kemankeş sokak üzerinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 57 yaşındaki gazeteci Andre Vltchek, eşi Rossie İndira Vltchek ve iki şoförle birlikte 9 gün kaldığı Samsun'dan kiraladığı VIP araçla İstanbul'a yola çıktı.

Kalacakları otelin önüne saat 05.30 sıralarında geldiklerinde eşi, Vltchek'i uyandırmak istedi. Vltchek'i hareket etmediğini gören eşi ve şoförler sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vltchek'in öldüğünü belirledi. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerken, olay yeri inceleme ekipleri ise araçta inceleme yaptı.

Eşinin ve şoförlerin ifadesi alınacak

Belgeselci ve araştırmacı gazeteci Vltchek'in ölümünün polis kayıtlarına 'şüpheli ölüm' olarak geçtiği öğrenilirken, cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Araç incelenmek üzere emniyet otoparkına çekilirken Vltchek'in eşi ve şoförlerin ifadesinin alınacağı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.